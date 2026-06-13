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13 июня 2026 в 14:39

Подростка убили ради пакета с продуктами в Башкирии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Подростка убили ради пакета с продуктами в Башкирии, сообщает СК РФ. Предполагаемый убийца был задержан в тот же день.

По версии следствия, днем 12 июня в селе Кандры 14-летний школьник вышел из продуктового магазина с покупками. На него напал 21‑летний молодой человек. Нападавший нанес подростку несколько ударов ножом с целью отобрать пакет с продуктами. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Ранее подростку-иностранцу предъявили обвинение в убийстве мужчины и покушении на жизнь его сына в Наро-Фоминске. Следователи обнаружили и изъяли нож, который использовал обвиняемый для совершения преступления.

До этого школьник погиб после жестокого избиения группой подростков в Туве. Как рассказала сестра погибшего, молодой человек возвращался домой после прогулки, когда к нему обратились младшеклассники с жалобой на то, что четверо подростков отняли у них велосипед. Юноша решил вмешаться.

Также сообщалось, что мужчина убил беременную девушку на востоке Москвы. Подозреваемым является ее знакомый — агент по недвижимости.

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