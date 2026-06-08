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08 июня 2026 в 15:03

В Туве подростки насмерть забили 14-летнего юношу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Школьник погиб после жестокого избиения группой подростков в городе Ак-Довурак, сообщает ИА Регнум. 14-летний пострадавший впал в кому и провел в таком состоянии сутки, однако спасти его медикам не удалось.

Как рассказала сестра погибшего, молодой человек возвращался домой после прогулки, когда к нему обратились младшеклассники с жалобой на то, что четверо подростков отняли у них велосипед. Юноша решил вмешаться и отобрал чужую вещь у нападавших.

После этого один из агрессоров нанес ему удар в лицо такой силы, что пострадавший упал. Он попытался подняться, но остальные члены группы продолжили избиение — одни били руками и ногами, другие применяли нож, а некоторые бросали в сверстника камни.

Они играли с ним, по очереди пинали как мячик, — уточнила родственница.

Рядом находились те самые дети, за которых парень заступился, однако они не смогли ему помочь. Избиение пресек только случайный прохожий. По факту происшествия следственные органы возбудили уголовное дело.

Ранее мужчина убил беременную девушку на востоке Москвы. Подозреваемым является ее знакомый — агент по недвижимости. На месте преступления работали следователи, обстоятельства и причина произошедшего устанавливаются. Уголовное дело возбудили по статье об убийстве.

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