В Туве подростки насмерть забили 14-летнего юношу

Школьник погиб после жестокого избиения группой подростков в городе Ак-Довурак, сообщает ИА Регнум. 14-летний пострадавший впал в кому и провел в таком состоянии сутки, однако спасти его медикам не удалось.

Как рассказала сестра погибшего, молодой человек возвращался домой после прогулки, когда к нему обратились младшеклассники с жалобой на то, что четверо подростков отняли у них велосипед. Юноша решил вмешаться и отобрал чужую вещь у нападавших.

После этого один из агрессоров нанес ему удар в лицо такой силы, что пострадавший упал. Он попытался подняться, но остальные члены группы продолжили избиение — одни били руками и ногами, другие применяли нож, а некоторые бросали в сверстника камни.

Они играли с ним, по очереди пинали как мячик, — уточнила родственница.

Рядом находились те самые дети, за которых парень заступился, однако они не смогли ему помочь. Избиение пресек только случайный прохожий. По факту происшествия следственные органы возбудили уголовное дело.

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