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12 июня 2026 в 10:05

Подростку-мигранту предъявили обвинения после жесточайшего убийства

Убившему ножом мужчину в Подмосковье подростку-иностранцу предъявили обвинение

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Подростку-иностранцу предъявлено обвинение в убийстве мужчины и покушении на жизнь его сына в Наро-Фоминске, сообщило ГСУ СК РФ по Московской области в Telegram-канале. Орудие преступления — нож, от которого обвиняемый пытался избавиться после совершенного деяния, — следователи обнаружили и изъяли.

Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области предъявлено обвинение 16-летнему иностранному гражданину в убийстве местного жителя и покушении на убийство его сына (ч. 1 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), — сообщили в СКР.

Также проведены допросы участников и свидетелей произошедшего. В рамках расследования планируется назначение судебно-медицинских, молекулярно-генетической, психолого-психиатрической и дактилоскопической экспертиз. Следователь попросил суд арестовать фигуранта дела.

Изначально сообщалось, что в деревне Терновка неизвестный ворвался в частный дом и напал с ножом на хозяина и его сына. В момент нападения в доме находились 55-летний мужчина и его 13-летний ребенок. Хозяин дома скончался от полученных ранений на месте. Мальчика с многочисленными колотыми ранениями госпитализировали.

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