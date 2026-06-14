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14 июня 2026 в 11:10

Названо число жертв Эболы в Конго

Количество умерших от Эболы в Конго достигло 149 человек

Фото: Xinhua/Global Look Press
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Число смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) достигло 149, сообщило ТАСС со ссылкой на конголезское министерство связи и по делам СМИ. На данный момент зафиксировано 710 подтвержденных случаев заболевания.

Эпицентр эпидемии расположен в провинции Итури. В больницах и изоляторах находятся 324 инфицированных.

Охват отслеживания контактов составляет лишь 60,5%, что создает риски дальнейшего распространения инфекции. Ситуация осложняется регистрацией случаев заболевания и летальных исходов в соседней Уганде, что указывает на потенциальную угрозу региональной эпидемии.

Ранее глава европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что риск распространения лихорадки Эбола по Европе остается низким. По его словам, ни в одной из стран-хозяек турнира пока не зафиксировано ни одного случая заболевания.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что лихорадка Эбола не имеет пандемического потенциала, так как не передается через воздух, воду или еду. Однако широкое распространение вируса в Африке все еще возможно, отметила она.

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