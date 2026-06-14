Житель Новосибирска открыл огонь по машине с людьми во дворе пятиэтажки

Мужчина ночью открыл стрельбу из пистолета по проезжавшему мимо автомобилю в Советском районе Новосибирска, сообщает Telegram-канал «112». По данным источника, компания распивала спиртные напитки у подъезда пятиэтажного дома, когда один из отдыхавших внезапно набросился на проезжавшую машину, затем сходил за оружием и начал палить по транспортному средству.

Когда автомобиль проехал мимо во второй раз, стрелок пробежал за ним некоторое расстояние, продолжая вести огонь. В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее в Сиэтле выходец из Иркутска, переехавший с семьей в Соединенные Штаты три года назад, оказался под перекрестным обстрелом у ночного бара и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с пулевым ранением ноги. Трагедии предшествовала массовая потасовка, возникшая у заведения, после чего один из участников драки начал стрелять по случайным прохожим.

Кроме того, представитель военно-морских сил Соединенных Штатов сообщил, что на борту авианосца John F. Kennedy в результате инцидента со стрельбой погиб один моряк. Трагедия произошла 6 июня, жертвой стал старшина флота Джесс Брасвелл. Второй член экипажа задержан, официальное обвинение ему пока не предъявлено.