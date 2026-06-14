Известную «звездную стилистку» обвинили в торговле «палью»

Telegram-канал SHOT пишет, что российские женщины массово обвиняют «звездную стилистку» Светлану Буре в мошенничестве. По словам авторов материала, после серии жалоб на ее бьюти-салон мастер покинула страну и занялась продажей брендовых вещей, которые, как выяснилось, оказались фальшивками.

В публикации говорится, что одна из пострадавших заплатила 48 тыс. рублей за сумку Saint Laurent, что на 200 тыс. рублей дешевле оригинала, но экспертиза показала, что товар произведен в Китае. По словам клиентки, на которые ссылается SHOT, возвращать деньги Буре отказалась.

Авторы материала сообщили, что аналогичная история произошла с девушкой, купившей у стилистки сандалии Hermes Chypre, которые также оказались подделкой. По информации канала, пострадавшие объединились, нашли других жертв и подали коллективный иск в прокуратуру на общую сумму около 400 тыс. рублей.

Ранее председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что в России чаще всего подделывают автозапчасти, обувь, одежду, бытовую химию, алкоголь и табачные изделия. По словам эксперта, примерно половина всей контрафактной продукции реализуется на вещевых и автомобильных рынках.