Стало известно, какие товары в России подделывают чаще всего АКОРТ: чаще всего в России подделывают автозапчасти, одежду и алкоголь

Автозапчасти, обувь, одежда, бытовая химия, алкоголь и табачные изделия стали самыми подделываемыми товарами в России, сообщил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов в интервью ТАСС на ПМЭФ. Около половины контрафактной продукции, по его словам, продается на рынках и барахолках.

В топ-10 самых подделываемых категорий входят автозапчасти, спортивная обувь и одежда, косметика и бытовая химия, алкоголь, табачные изделия, ноутбуки и смартфоны. Около половины контрафакта продаются на барахолках и рынках, до 30-40% — через маркетплейсы, остальное — в социальных сетях и одиночные мелкие магазины, — сказал Богданов.

Он отметил, что одним из решений проблемы может стать прослеживаемость товаров по всей цепочке поставок до конечного покупателя. В крупных торговых сетях, входящих в АКОРТ, действует система проверки контрагентов и подтверждения прав на товарные знаки, что позволяет отсекать фальсификат до попадания на полки.