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07 июня 2026 в 14:33

Стало известно, какие товары в России подделывают чаще всего

АКОРТ: чаще всего в России подделывают автозапчасти, одежду и алкоголь

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Автозапчасти, обувь, одежда, бытовая химия, алкоголь и табачные изделия стали самыми подделываемыми товарами в России, сообщил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов в интервью ТАСС на ПМЭФ. Около половины контрафактной продукции, по его словам, продается на рынках и барахолках.

В топ-10 самых подделываемых категорий входят автозапчасти, спортивная обувь и одежда, косметика и бытовая химия, алкоголь, табачные изделия, ноутбуки и смартфоны. Около половины контрафакта продаются на барахолках и рынках, до 30-40% — через маркетплейсы, остальное — в социальных сетях и одиночные мелкие магазины, — сказал Богданов.

Он отметил, что одним из решений проблемы может стать прослеживаемость товаров по всей цепочке поставок до конечного покупателя. В крупных торговых сетях, входящих в АКОРТ, действует система проверки контрагентов и подтверждения прав на товарные знаки, что позволяет отсекать фальсификат до попадания на полки.

Ранее в пресс-службе ФТС сообщили, что сотрудники псковской таможни обнаружили склад с крупной партией нелегального алкоголя и сигарет стоимостью около 37 млн рублей. Основную часть составили 224 тыс. пачек белорусского табака без акцизных марок.

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