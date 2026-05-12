Таможенники нашли склад с нелегальным алкоголем и сигаретами

Таможня Пскова обнаружила партию белорусских сигарет и поддельного спиртного

Сотрудники Псковской таможни обнаружили склад с масштабной партией нелегальной продукции общей стоимостью 37 млн рублей, рассказали NEWS.ru в пресс-службе ФТС. Основную часть находки составили 224 тысячи пачек белорусских сигарет без акцизных марок, оцененные в 34 млн рублей. Весь товар не имел обязательной маркировки, что исключало его законную реализацию на территории Российской Федерации.

Помимо табака, таможенники изъяли 500 коробок с крепким алкоголем, включая водку, виски и текилу с явными признаками подделки. Также на месте были найдены пятилитровые канистры со спиртосодержащей жидкостью без сопроводительных документов. Контрафактный алкоголь уже передан сотрудникам регионального УМВД для проведения экспертиз и принятия процессуальных решений.

Ранее в Санкт-Петербурге таможенники обнаружили запрещенную литературу в ходе проверки крупной партии детских книг из Великобритании. Товары прибыли для оформления на Шушарский таможенный пост. Всего в Россию ввезли 12,7 тонны словарей, карточек, плакатов и образовательных пособий общей стоимостью около 140 тыс. фунтов стерлингов (примерно 14 млн рублей).

