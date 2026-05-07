Петербургские таможенники выявили партию запрещенных детских книг

В Санкт-Петербурге таможенники обнаружили запрещенную литературу в ходе проверки крупной партии детских книг из Великобритании, пишет «Петербург2». Товары прибыли для оформления на Шушарский таможенный пост.

Всего в Россию ввезли 12,7 тонны словарей, карточек, плакатов и образовательных пособий общей стоимостью около 140 тыс. фунтов стерлингов (примерно 14 млн рублей). В ходе досмотра инспекторы нашли 28 книг на английском и немецком языках с сомнительным содержанием.

Экспертиза подтвердила наличие запрещенной информации в изъятой продукции. Отправителем товара выступила британская компания, а получателем — российская организация по продаже книг. В отношении перевозчика возбудили административное дело по статье о несоблюдении запретов и ограничений при перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС.

Ранее в Чите в магазинах «Читай-город» пресекли распространение литературы с упоминанием ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). В книжных маркетах обнаружили четыре книги с признаками пропаганды. На владельцев сети возбудили административное дело за пропаганду нетрадиционных отношений.