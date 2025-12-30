В Чите пресекли распространение ЛГБТ-литературы

В Чите в магазинах «Читай-город» пресекли распространение литературы с упоминанием ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), сообщает «МК в Чите». В магазине обнаружили четыре книги с признаками пропаганды.

Сообщается, что реализацию запрещенной литературы обнаружили осенью этого года покупатели. На владельцев сети книжных магазинов возбудили административное дело за пропаганду нетрадиционных отношений.

Компании предстоит выплатить штраф в размере 800 тыс. рублей. Решение о назначении штрафа вынес Центральный районный суд города.

Ранее депутат Госдумы Елена Драпеко рассказала, что решение об изъятии романа писателя Стивена Кинга «Оно» может быть связано с пропагандой ЛГБТ. По ее словам, в этом случае книгу нужно отредактировать.