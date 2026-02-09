Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 14:32

Семья девочки-инвалида из Читы взыскала почти 4 млн рублей с медучреждений

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Семья 12-летней девочки-инвалида из Читы добилась взыскания почти 4 млн рублей с двух медицинских учреждений за ошибки врачей при ведении беременности и родов, сообщает Telegram-канал Baza. Суд распределил компенсации между матерью, отцом и бабушкой ребенка.

По материалам дела, во время пренатального скрининга врачи не выявили аномалии развития головного мозга плода и сообщили родителям, что беременность протекает без отклонений. Судебные эксперты указали, что при корректной диагностике у женщины имелась возможность принять решение о прерывании беременности.

Экспертизы также установили, что при родах медицинский персонал допустил нарушения, приведшие к асфиксии новорожденной и последующему поражению головного мозга. Две генетические экспертизы не подтвердили наличие внутриутробных аномалий. В результате девочка получила инвалидность и нуждается в постоянной медицинской помощи.

Суд также установил причинение вреда здоровью матери ребенка из-за ненадлежащего хирургического вмешательства после родов. Женщина перенесла осложнения и последующие операции.

По решению суда городской родильный дом должен выплатить 1,5 млн рублей матери ребенка, 1 млн рублей отцу и 400 тыс. рублей бабушке. Краевой перинатальный центр обязан выплатить матери 700 тыс. рублей за вред здоровью средней степени тяжести. Представители семьи сообщили о намерении обжаловать судебные решения, указав на отказ в компенсации самой девочке и несоразмерность присужденных сумм.

Ранее стало известно, что женщины, которые лежали в новокузнецком роддоме № 1, годами жаловались на антисанитарию и хамство медицинского персонала. Одна из пациенток рассказала, что несколько лет назад за хорошее отношение медицинского персонала ее попросили заплатить.

дети
инвалиды
Чита
роддома
суды
