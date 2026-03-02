Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 03:56

КСИР сообщил об удачной атаке дрона на аэропорт Бен-Гурион в Израиле

Израильский аэропорт Бен-Гурион Израильский аэропорт Бен-Гурион Фото: tourdom.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Иранский дрон ударил по международному аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, сообщил в Telegram-канале Корпус стражей исламской революции (КСИР). Пассажиры начали выпрыгивать из дымящегося лайнера в попытке спастись.

Сообщается, что самолет принадлежит израильской авиакомпании. Он уже вырулил на взлетно-посадочную полосу и был готов к взлету.

Ранее стало известно, что министры Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) призвали Иран немедленно прекратить удары по странам Ближнего Востока и пригрозили военным ответом. В декларации по итогам экстренного заседания говорится, что «агрессия Ирана неоправданна» и должна быть остановлена.

До этого КСИР объявил о старте нового этапа операции «Правдивое обещание — 4». В ходе девятого этапа операции ракетные удары нацелены на всю инфраструктуру, связанную с американскими и израильскими военными на территории Ближнего Востока.

Между тем, американский авианосец «Авраам Линкольн» после атаки четырьмя крылатыми ракетами был вынужден покинуть район базирования. Флагман ВМС США направился в сторону Индийского океана. Иранские военные подчеркнули, что удар был нанесен высокоточным оружием и достиг поставленных целей.

Израиль
Иран
Бен-Гурион
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Биржевая цена золота совершила новый рывок
Радостные депутаты с чемоданами жертв холокоста попали в центр скандала
Бездетность, слухи о романе с Кориковой, карьера: как живет Даниил Страхов
КСИР сообщил об удачной атаке дрона на аэропорт Бен-Гурион в Израиле
Более полусотни рейсов задержали в Сочи на фоне атаки БПЛА
Россиянам рассказали, как они будут работать перед 8 Марта
Названы опасные для сердца последствия злоупотребления пивом
Посол предупредил о планах НАТО устроить России морскую блокаду
Озвучена стоимость вылета чартером из Омана в Москву
«Три финика на обед»: российские туристы выживают в аэропорту Дубая
Названа неочевидная причина стрельбы в техасском Остине
Еще семь домов получили повреждения при атаке ВСУ на Новороссийск
Движение поездов в Прикамье приостановлено из-за аварии на путях
Жесткий ультиматум, сроки операции, потери: новые заявления Трампа по Ирану
Дипломат раскрыл планы России в Арктике
Нефть марки Brent обновила максимум с 2025 года
Стало известно о взрывах в международном аэропорту Багдада
Британская авиабаза могла попасть в центр «разборок» между США и Ираном
Медики озвучили число пострадавших при атаке Ирана на Иерусалим
Британия пошла навстречу США в конфликте с Ираном
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Удары Ирана по ОАЭ 28 февраля: последствия, жертвы, что с россиянами
Ближний Восток

Удары Ирана по ОАЭ 28 февраля: последствия, жертвы, что с россиянами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.