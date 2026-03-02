КСИР сообщил об удачной атаке дрона на аэропорт Бен-Гурион в Израиле

Иранский дрон ударил по международному аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, сообщил в Telegram-канале Корпус стражей исламской революции (КСИР). Пассажиры начали выпрыгивать из дымящегося лайнера в попытке спастись.

Сообщается, что самолет принадлежит израильской авиакомпании. Он уже вырулил на взлетно-посадочную полосу и был готов к взлету.

Ранее стало известно, что министры Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) призвали Иран немедленно прекратить удары по странам Ближнего Востока и пригрозили военным ответом. В декларации по итогам экстренного заседания говорится, что «агрессия Ирана неоправданна» и должна быть остановлена.

До этого КСИР объявил о старте нового этапа операции «Правдивое обещание — 4». В ходе девятого этапа операции ракетные удары нацелены на всю инфраструктуру, связанную с американскими и израильскими военными на территории Ближнего Востока.

Между тем, американский авианосец «Авраам Линкольн» после атаки четырьмя крылатыми ракетами был вынужден покинуть район базирования. Флагман ВМС США направился в сторону Индийского океана. Иранские военные подчеркнули, что удар был нанесен высокоточным оружием и достиг поставленных целей.