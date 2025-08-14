Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 августа 2025 в 11:40

Хуситы атаковали Израиль баллистической ракетой

Хуситы атаковали аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве баллистической ракетой

Фото: Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

Бойцы йеменской группировки «Ансар Аллах» (хуситы) атаковали аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве гиперзвуковой баллистической ракетой, сообщил телеканал Al Masirah в Telegram. Там отметили, что операция оказалась успешной: воздушная гавань приостановила работу.

Была осуществлена военная операция против аэропорта Бен-Гурион в регионе Яффо при помощи гиперзвуковой баллистической ракеты типа «Палестина-2», — говорится в сообщении.

Ранее вооруженные силы, сформированные хуситами из движения «Ансар Аллах», заявили о нанесении ударов тремя беспилотниками по трем целям в Израиле, в том числе по аэропорту Бен‑Гурион в Тель‑Авиве. Заявление сделал представитель повстанцев Яхья Сариа.

По словам Сариа, помимо аэропорта атакам также подверглись объекты в Бе‑эр‑Шеве и Ашкелоне. Отмечается, что удары были целенаправленными, однако подробностей о повреждениях или пострадавших не приводится.

До этого президент США Дональд Трамп потребовал от палестинского движения ХАМАС немедленно сложить оружие и прекратить боестолкновения с израильскими войсками в секторе Газа, чтобы разрешить гуманитарный кризис в регионе. Он также подчеркнул необходимость освобождения израильских заложников.

Израиль
Йемен
хуситы
атаки
Бен-Гурион
