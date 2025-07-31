Трамп назвал быстрый способ прекращения гуманитарного кризиса в Газе Трамп призвал ХАМАС сдаться для прекращения гуманитарного кризиса в Газе

Палестинское движение ХАМАС должно немедленно сложить оружие и прекратить боестолкновения с израильскими войсками в секторе Газа, чтобы разрешить гуманитарный кризис в регионе, заявил американский лидер Дональд Трамп в социальной сети The Truth Social. Он также подчеркнул необходимость освобождения израильских заложников.

Самый быстрый способ завершить гуманитарные кризисы в Газе — это если ХАМАС сдастся и освободит [израильских] заложников, — говорится в сообщении.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о согласии российского руководства с оценками ООН, которая признала критическое обострение гуманитарного кризиса в секторе Газа, разросшегося до масштабов катастрофы. Она отметила, что Москва не поменяла свою позицию в вопросе разрешения ситуации вокруг Палестины.

Кроме того, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что израильское правительство намерено опустошить Газу с помощью создания невыносимых условий проживания в анклаве. При этом Тель-Авив требует от некоторых государств принять беженцев из Палестины.