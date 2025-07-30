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30 июля 2025 в 17:10

В МИД РФ оценили ситуацию в секторе Газа

Захарова: гуманитарная ситуация в Газе является катастрофической

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Москва согласна с оценками ООН, согласно которым гуманитарная ситуация в секторе Газа обострилась до предела и приобрела характер катастрофы, рассказала корреспонденту NEWS.ru официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, позиция России по разрешению конфликта в Палестине не изменилась.

Мы разделяем оценки Организации Объединенных Наций, гуманитарных структур и большинства международных сообществ о том, что гуманитарная ситуация в секторе Газа обострилась до предела и является катастрофической. Я могу подтвердить, что наша последовательная и принципиальная позиция в пользу того, как добиться устойчивого и долгосрочного решения палестинской проблемы и не допустить рецидивов насилия и человеческих страданий, не изменилась, – заявила Захарова.

Дипломат обратила внимание на проходящую в штаб-квартире ООН международную конференцию высокого уровня по достижению «двухгосударственного решения» палестино-израильского конфликта. По ее словам, именно в реализации формулы в соответствии с международно-правовой основой создания палестинского государства, которое существовало бы в мире и безопасности с Израилем, Москва видит выход из нынешней ситуации.

Ранее Захарова заявила, что Запад занимается спекуляциями на теме признания Палестины в качестве государства. По ее словам, это демонстрирует наплевательское отношение западных государств к международному праву и правам человека. По мнению Захаровой, западные страны используют эту тему, чтобы угрожать Израилю.

сектор Газа
Израиль
МИД РФ
Палестина
Мария Захарова
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