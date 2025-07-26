«Проект Израиля»: Фидан раскрыл подоплеку конфликта вокруг сектора Газа Фидан: Израиль планирует опустошить Газу и требует от стран принять палестинцев

Израиль планирует опустошить сектор Газа, сделав условия проживания в анклаве невыносимыми, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан телеканалу NTV. По его словам, израильские власти сейчас требуют от ряда стран принять палестинских беженцев.

С одной стороны, Израиль усложняет условия проживания в анклаве, а когда какие-то страны заявят, что примут беженцев, то их вывезут туда, а Газа станет свободной от палестинцев. Такой проект есть у Израиля, — отметил Фидан.

Дипломат подчеркнул, что такое развитие событий необходимо предотвратить. Он уточнил, что Турция проводит переговоры с соответствующими странами и предостерегает их, поскольку «всему миру нужно быть начеку».

Ранее сторонники движения ХАМАС казнили 12 человек в секторе Газа. По данным СМИ, их обвинили в краже гумпомощи и шпионаже в пользу Израиля. Выяснилось, что казненные были связаны с группировкой «Народные силы» Ясира Абу Шабаба, чья основная активность сосредоточена на юге Газы.

Журналисты утверждали, что в Евросоюзе допускают возможность приостановки действия соглашения об ассоциации с Израилем. Причиной обсуждения такого вопроса стала ситуация вокруг Газы.