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11 июля 2025 в 10:16

Израиль может столкнуться с жесткими мерами ЕС из-за сектора Газа

Politico: ЕС может приостановить действие соглашения об ассоциации с Израилем

Фото: Belal Abu Amer/Global Look Press

В Евросоюзе обсуждается возможность приостановки действия соглашения об ассоциации с Израилем, сообщает издание Politico. Согласно предоставленной информации, причиной рассмотрения такого вопроса стала ситуация вокруг сектора Газа.

ЕС может полностью аннулировать договоренности с Тель-Авивом, в том числе и о торгово-экономическом партнерстве, объяснили журналисты. Также могут быть предприняты меры, предполагающие частичную приостановку действия соглашения и прекращение политического диалога с администрацией израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Ранее о возможных мерах Евросоюза в отношении Израиля сообщили информированные источники. По их словам, глава евродипломатии Кая Каллас уже в скором времени может озвучить решение Брюсселя по этому вопросу. Они так же отметили, что приостановка соглашения об ассоциации является одним из рассматриваемых вариантов.

Кроме того, принять подобные меры против Тель-Авива потребовал и испанский премьер-министр Педро Санчес. По его словам, Евросоюз проводит политику двойных стандартов в отношении России и Израиля.

Евросоюз
Израиль
сектор Газа
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