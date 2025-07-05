Евросоюз намерен устроить проблемы Израилю из-за сектора Газа

Варианты санкций ЕС в отношении Израиля на следующей неделе будут озвучены главой евродипломатии Каей Каллас, сообщает портал Euractiv со ссылкой на осведомленные источники. По их словам, ограничительные меры против Тель-Авива планируют ввести из-за военной операции в секторе Газа.

Евросоюз рассмотрит несколько различных сценариев, в числе которых полная или частичная приостановка действия Соглашения об ассоциации с ЕС и Израиля, говорится в материале. Также возможно введение санкций против чиновников и военных страны. Европейские страны могут ограничить торговлю с Тель-Авивом в оборонной сфере.

Ранее испанский премьер-министр Педро Санчес обрушился с критикой на Евросоюз, обвинив его в двойных стандартах в отношении Израиля и России. Он напомнил, что в отношении Москвы было введено уже 18 пакетов ограничительных мер, тогда как на действия Тель-Авива, нарушающего права человека, ЕС смотрит снисходительно. Он потребовал немедленно приостановить действие Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.