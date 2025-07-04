Сторонники ХАМАС казнили 12 человек в Газе Сторонники ХАМАС обвинили в шпионаже и казнили 12 человек в Газе

Сторонники движения ХАМАС казнили 12 человек в секторе Газа, сообщает телеканал Al Hadath. Их обвинили в краже гуманитарной помощи и шпионаже в пользу Израиля.

По данным телеканала, казненные были связаны с группировкой «Народные силы» Ясира Абу Шабаба. Она преимущественно действует в районе Рафаха на юге Газы.

Ее членов обвиняли в связях с «Исламским государством» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), контрабанде наркотиков и прочих уголовных преступлениях. В последнее время ХАМАС обвиняет группировку в нападениях на доставлявшие гуманитарные грузы автоколонны. Движение считает «Народные силы» коллаборационистской группой, которая долгое время ведет сотрудничество с властями Израиля.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении высокопоставленного деятеля ХАМАС в секторе Газа. Целью операции стал Хакам Мухаммад Исса аль-Исса, занимавший ключевые позиции в движении. По данным израильских военных, аль-Исса сыграл значительную роль в планировании атаки 7 октября 2023 года. Он являлся одним из основателей ХАМАС и возглавлял штаб боевой поддержки военного крыла организации.