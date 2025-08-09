Хуситы ударили дронами по объектам в Израиле Хуситы атаковали БПЛА аэропорт Бен-Гурион и другие два объекта в Израиля

Вооруженные силы, сформированные хуситами из движения «Ансар Аллах», заявили о нанесении ударов тремя беспилотниками по трем целям в Израиле, в том числе по аэропорту Бен‑Гурион в Тель‑Авиве, сообщил Al Masirah. Заявление сделал военный представитель повстанцев Яхья Сариа.

Подразделения беспилотной авиации йеменских вооруженных сил провели три уникальные операции, атаковав три цели израильского противника с помощью трех беспилотников, — сказано в сообщении хуситов.

По словам представителя, помимо аэропорта атакам также подверглись объекты в Бе‑эр‑Шеве и Ашкелоне. В тексте утверждается, что удары были целенаправленными, однако подробностей о повреждениях или пострадавших не приводится.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от палестинского движения ХАМАС немедленно сложить оружие и прекратить боестолкновения с израильскими войсками в секторе Газа, чтобы разрешить гуманитарный кризис в регионе. Он также подчеркнул необходимость освобождения израильских заложников. По словам политика, это самый быстрый способ решить проблему.