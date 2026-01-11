Немцы стали задумываться о переезде в поисках лучшей жизни DeZIM: каждый пятый житель Германии думает о том, чтобы покинуть страну

Каждый пятый житель Германии рассматривает возможность переезда в другую страну, сообщили в Немецком центре исследований интеграции и миграции (DeZIM). При этом миграционные настроения распределены неравномерно.

Среди немцев, не имеющих миграционного прошлого, 17% задумываются об эмиграции. Среди мигрантов и их потомков этот показатель значительно выше: среди самих мигрантов — 34%, а среди их потомков — 37%. Особенно сильны такие настроения среди выходцев из Турции, стран Ближнего Востока и Северной Африки — их доля составляет 39%.

Только 2% респондентов заявили о наличии четких планов на отъезд из страны в течение ближайшего года. Половина опрошенных выразили желание уехать в поисках лучшей жизни за границей.

Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что около 11 млн граждан Украины покинули страну. Эта цифра, по его словам, значительно превышает данные, предоставленные Министерством иностранных дел, где сообщается о 8,5 млн выехавших. Лубинец пояснил, что многие украинцы не регистрируются на консульском учете, что приводит к их исключению из официальной статистики.