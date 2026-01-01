Новый год — 2026
Около 11 млн украинцев уехали из страны

Лубинец заявил о выезде 11 млн украинцев из страны

Около 11 млн граждан Украины покинули страну, сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, эта цифра значительно превышает официальные данные МИД, где говорится о 8,5 млн выехавших граждан.

Обратите внимание: 11 млн граждан Украины выехали за границу. 11! — отметил Лубинец.

Омбудсмен пояснил, что часть украинцев не становится на консульский учет, из-за чего их не включают в статистику министерства. Он подчеркнул, что реальные масштабы миграции оказываются значительно выше, чем указывают официальные отчеты.

Ранее немецкие власти сообщили, что около 20 тыс. молодых украинцев приехали в Германию с августа прошлого года. Это произошло после снятия запрета Киева на выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

Политолог Владимир Скачко между тем предупредил, что в Польше зреет крупный этнический конфликт между местным населением и украинскими беженцами. По его мнению, проигравшими в этом противостоянии рискуют оказаться именно украинцы. Эксперт также подчеркнул, что их значительная часть в европейской стране «заражена неонацистской идеологией».

