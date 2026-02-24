СКА пробился в плей-офф КХЛ СКА обыграл «Адмирал» и обеспечил себе выход в плей-офф КХЛ

Петербургский СКА обыграл «Адмирал» со счетом 4:2 и гарантировал себе выход в плей-офф КХЛ. Команда набрала 69 очков и занимает шестое место в Западной конференции.

Шайбы в составе победителей забросили Бреннан Менел на первой минуте, Сергей Плотников (21-я), Скотт Уилсон (48-я) и Матвей Короткий (57-я). У «Адмирала» отличились Кайл Олсон (13-я) и Никита Тертышный (59-я).

Ранее сообщалось, что игру регулярного чемпионата КХЛ между «Сочи» и московским ЦСКА прервали из-за угрозы атаки украинского беспилотника, сообщили на сайте лиги. Отмечается, что матч стартовал с опозданием более чем на час, из-за опасности он не был продолжен 23 февраля.

До этого российского нападающего хоккейного клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина вывели из состава команды НХЛ. По словам журналиста Фрэнка Серавалли, решение было принято в связи с ожидающимся обменом спортсмена в другой клуб Национальной хоккейной лиги.

Кроме того, российский хоккеист Александр Овечкин сделал результативную передачу в победном домашнем матче «Вашингтон Кэпиталз» против «Нэшвилл Предаторз» в регулярном чемпионате НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев, которые отличились благодаря голам Тома Уилсона, Пьер-Люка Дюбуа и дублю Джейкоба Чикрана.