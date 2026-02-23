Матч КХЛ прервали из-за угрозы атаки беспилотника

Игру регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Сочи» и московским ЦСКА прервали из-за угрозы атаки украинского беспилотника, сообщили на сайте лиги. Отмечается, что матч стартовал с опозданием более чем в час, из-за опасности он не будет продолжен 23 февраля.

В связи с повторным объявлением на территории Сириуса и Сочи режима атаки БПЛА было принято решение о том, что матч № 643 ХК «Сочи» — ЦСКА не будет продолжен, — уточнили в КХЛ.

Известно, что по плану встреча должна была начаться 23 февраля в 17:00 мск. В первом периоде, который стартовал в 18:15, команды не смогли открыть счет. После матч прервали, болельщиков попросили эвакуироваться с трибун.

Ранее сообщалось, что из-за закрытия аэропортов на фоне атак дронов самолет с футболистами «Динамо» на несколько часов позже приземлился в Москве. Сначала судно временно перенаправили в Санкт-Петербург.

До этого российского нападающего хоккейного клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина вывели из состава команды НХЛ. По словам журналиста Фрэнка Серавалли, решение было принято в связи с ожидающимся обменом спортсмена в другой клуб Национальной хоккейной лиги.