19 марта 2026 в 05:34

Трамп попытался оправдаться за разрушительную атаку на «Южный Парс»

Трамп: Израиль не сообщил США об атаке на «Южный Парс», больше этого не будет

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok
Президент США Дональд Трамп выступил с разъяснениями по поводу недавней атаки Израиля на иранское газовое месторождение «Южный Парс». По его словам, опубликованным в социальной сети Truth Social, Вашингтон не был заранее уведомлен о планах союзника и не принимал участия в ударе.

Трамп также заверил, что Катар, который владеет частью месторождения, не был вовлечен в процесс, также он не подозревал о готовящейся атаке. Американский лидер пообещал, что Израиль больше не будет совершать подобных действий.

Катар никоим образом не был к ней причастен и не имел ни малейшего представления о том, что она произойдет, — отметил он.

Удар по ключевому иранскому газовому месторождению «Южный Парс» был нанесен израильскими ВВС 18 марта. Источники подтверждают, что США были заранее осведомлены о планах, но не участвовали в атаке. Однако Трамп публично дистанцируется от этого решения, утверждая, что Вашингтон не знал о подготовке.

Это заявление прозвучало на фоне растущей напряженности: Иран предупредил, что ответит ударом по энергообъектам Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ. Более того, атака уже последовала — в катарском Рас-Лаффане вспыхнул пожар на крупнейшем СПГ-комплексе. Стремясь предотвратить лавинообразную эскалацию, Трамп, по данным СМИ, теперь выступает против дальнейших ударов по иранской энергетической инфраструктуре, давая понять, что сигнал Тегерану был разовым.

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

