Трамп дал заднюю по одному вопросу, который касается Ирана WSJ: Трамп затормозит новые удары по иранской энергетической инфраструктуре

Президент США Дональд Трамп выступает против дальнейших ударов по иранской энергетической инфраструктуре, сообщает The Wall Street Journal. По информации чиновников, политик поддержал атаку на газовое месторождение Южный Парс, считая ее сигналом Тегерану, но теперь полагает, что этот сигнал услышан.

Однако Трамп может вновь быть открыт к нанесению ударов по иранским энергетическим объектам в зависимости от будущих действий Тегерана в стратегическом водном пути, — пишет газета.

Южный Парс — это жизненно важное иранское газовое месторождение. Израильская армия атаковала его 18 марта, нанеся значительный урон.

Иран предупредил, что в ответ на удары по Южному Парсу атакует энергообъекты Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ. Вашингтон теперь пытается избежать лавинообразной эскалации, которая ударит по мировым ценам на нефть.

Ранее Армия обороны Израиля взяла на себя ответственность за ликвидацию министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба в ходе ночного авиаудара по Тегерану 18 марта. По данным армейской пресс-службы, операция проводилась на основе точных разведывательных данных ВВС, позволивших нанести удар по цели в иранской столице.