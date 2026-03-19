19 марта 2026 в 02:55

Трамп дал заднюю по одному вопросу, который касается Ирана

WSJ: Трамп затормозит новые удары по иранской энергетической инфраструктуре

Президент США Дональд Трамп выступает против дальнейших ударов по иранской энергетической инфраструктуре, сообщает The Wall Street Journal. По информации чиновников, политик поддержал атаку на газовое месторождение Южный Парс, считая ее сигналом Тегерану, но теперь полагает, что этот сигнал услышан.

Однако Трамп может вновь быть открыт к нанесению ударов по иранским энергетическим объектам в зависимости от будущих действий Тегерана в стратегическом водном пути, — пишет газета.

Южный Парс — это жизненно важное иранское газовое месторождение. Израильская армия атаковала его 18 марта, нанеся значительный урон.

Иран предупредил, что в ответ на удары по Южному Парсу атакует энергообъекты Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ. Вашингтон теперь пытается избежать лавинообразной эскалации, которая ударит по мировым ценам на нефть.

Ранее Армия обороны Израиля взяла на себя ответственность за ликвидацию министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба в ходе ночного авиаудара по Тегерану 18 марта. По данным армейской пресс-службы, операция проводилась на основе точных разведывательных данных ВВС, позволивших нанести удар по цели в иранской столице.

Команда Трампа посыпалась: силовики отворачиваются от «хозяина» из-за Ирана
КСИР нанес серию ударов по военным базам США на Ближнем Востоке
Мирный житель погиб при атаке дронов ВСУ на Севастополь
Болезнь, подготовка к смерти, наследство: как сейчас живет Брюс Уиллис
Дроны ВСУ атаковали промзону в Ставропольском крае
«У меня плохие новости»: Орбан раскрыл кровавые планы Европы на Украине
Гореть будет весь мир: четыре глобальные угрозы от войны в Иране
Трамп дал заднюю по одному вопросу, который касается Ирана
Иран похвастался ударом по важнейшему в Саудовской Аравии нефтезаводу
Что случится на рынках после ухода США из Ормузского пролива
Беспилотник рухнул во дворе многоэтажной застройки на юге России
Биография, личная жизнь, отношение к России: где сейчас Валерий Леонтьев
Военная хитрость штурмовиков: как РФ рвет оборону ВСУ под Красноармейском
«Покиньте страну»: Катар внес в черный список двух представителей Ирана
Более десятка украинских БПЛА уничтожили над Севастополем
«Зеленский придет в ярость»: на Западе предсказали исход саммита Евросоюза
«Борт прибыл»: из Дохи в Москву прилетел «послезапретный» самолет
Госдолг США превысил историческую отметку
Песков ответил на слухи о «попытках» США разбить дружбу России и Китая
Гениальный ход Ирана — нефть через Ормуз за юани: что будет с долларом
Дальше
Самое популярное
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Общество

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

