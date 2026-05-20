Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 мая 2026 в 02:01

ВСУ нацелились на промышленную зону ставропольского Невинномысска

Силы ПВО отражают атаку украинских дронов на промзону Невинномысска

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Ставропольском крае силы противовоздушной обороны отражают налет украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своих социальных сетях. По его словам, целью нападения является промышленная зона Невинномысска.

Под Невинномысском наши ПВО отражают налет вражеских беспилотников, который нацелен на промзону города. Есть сбития, — написал глава региона.

В регионе была объявлена беспилотная опасность. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала. Экстренные службы продолжают мониторинг обстановки.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Глава региона Александр Дрозденко в своих социальных сетях призвал жителей быть внимательными и оставаться в безопасности.

До этого стало известно, что с 14:00 до 20:00 мск силы ПВО перехватили и уничтожили 56 украинских беспилотников над территорией России. В Минобороны РФ подтвердили, что атаки были отражены более чем над 11 регионами. Угрозе подвергались территории Белгородской, Брянской, Ленинградской, Калужской, Курской, Новгородской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московский регион и Республика Крым.

Регионы
Ставропольский край
атаки ВСУ
ПВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Нехитрая схема»: в МИД РФ раскрыли, как деньги ЕС «растворяются» в Киеве
ВСУ нацелились на промышленную зону ставропольского Невинномысска
Марионетке конец. США признали Зеленского преградой для мира: что дальше
Выстрел из гранатомета лишил жизнеспособности пулеметный расчет ВСУ
Новый фильм Звягинцева «Минотавр»: о чем картина, рецензии, шансы в Каннах
Чемпионом Англии по футболу стал фаворит сезона-2003/04
МИД Латвии вызвал на «ковер» российского дипломата
Отбывавшего срок экс-главреда Tatler заметили в одном из ресторанов Москвы
США отчитались о потерях военной техники в ходе операции против Ирана
Брак с Порошиной, труп в «Запорожце», новые роли: как живет Гоша Куценко
Жителей Ленинградской области предупредили об опасности с воздуха
Великобритания ввела очередное ограничение в адрес России
Как выбрать лучший смартфон без переплаты за бренд: ликбез от IT-эксперта
Пенсии вырастут на 17,3% с 1 августа: кому и сколько прибавят
«План не в этом»: США не хотят передачи обогащенного урана из Ирана в РФ
В США вынесли вердикт по планам Ирана на Ближнем Востоке
«Энергетики работают»: часть Запорожской области осталась без света
Прах конкурента Бандеры среди украинских сторонников Гитлера эксгумировали
В ООН дали совет постпреду Украины по правильному изучению поговорок
Появились новые детали пожара на складах в Дмитровском округе Подмосковья
Дальше
Самое популярное
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.