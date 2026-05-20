ВСУ нацелились на промышленную зону ставропольского Невинномысска

В Ставропольском крае силы противовоздушной обороны отражают налет украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своих социальных сетях. По его словам, целью нападения является промышленная зона Невинномысска.

Под Невинномысском наши ПВО отражают налет вражеских беспилотников, который нацелен на промзону города. Есть сбития, — написал глава региона.

В регионе была объявлена беспилотная опасность. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала. Экстренные службы продолжают мониторинг обстановки.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Глава региона Александр Дрозденко в своих социальных сетях призвал жителей быть внимательными и оставаться в безопасности.

До этого стало известно, что с 14:00 до 20:00 мск силы ПВО перехватили и уничтожили 56 украинских беспилотников над территорией России. В Минобороны РФ подтвердили, что атаки были отражены более чем над 11 регионами. Угрозе подвергались территории Белгородской, Брянской, Ленинградской, Калужской, Курской, Новгородской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московский регион и Республика Крым.