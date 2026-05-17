17 мая 2026 в 14:17

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Южно-китайская провинция Гуандун предложила РФ сотрудничество в сфере технологий

Южно-китайская провинция Гуандун, на которую приходится 70% мирового производства потребительских беспилотников и половина оборудования для сетей 5G, предлагает России расширить стратегическое инвестиционное партнерство в сфере высоких технологий, заявила вице-губернатор провинции Чжан Гочжи на VI Российско-китайском форуме в Харбине. По ее словам, которые приводит ТАСС, сегодня на фабриках Гуандуна выпускается более 15% всех электромобилей в мире, 20% промышленных роботов, а также 40% смартфонов.

Мы приветствуем увеличение стратегических инвестиций из России в такие сферы, как новые источники энергии, интеллектуальное производство, цифровая экономика и зеленое сельское хозяйство, — отметила Чжан Гочжи.

Власти провинции также намерены поощрять выход местных гигантов, включая Huawei и BYD, на российский рынок. Для обеспечения кооперации уже выстроена система трансграничной логистики — запущен прямой грузовой железнодорожный экспресс из Гуанчжоу в Москву. По итогам 2025 года товарооборот провинции с Россией достиг 124 млрд юаней, что превышает $18 млрд (1,3 трлн рублей).

Ранее СМИ писали, что визит президента России Владимира Путина в Китай подтверждает долгосрочный стратегический альянс Москвы и Пекина, который остается центральным столпом китайской внешней политики. Поездка состоится практически сразу после визита в КНР американского президента Дональда Трампа.

