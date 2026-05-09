В России поставили точку в сотрудничестве с Siemens

Росатом прекратит сотрудничество с Siemens

Росатом прекращает сотрудничество с немецкой компанией Siemens, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, решение связано с поведением партнера и изменениями на рынке, передает «Коммерсант».

Мы не будем с ними работать. Мы нашли замену и у себя, и в дружественных странах, — подчеркнул глава компании.

Лихачев отметил, что причиной разрыва стали, в частности, действия Siemens как поставщика, а также отказ Германии от атомной энергетики. По его словам, это привело к снижению роли страны на мировом рынке.

Глава Росатома подчеркнул, что в проектах компании в России и за рубежом теперь используются решения, не связанные с Siemens, включая системы управления, автоматизацию, электротехнику и системы выдачи мощности.

Ранее Лихачев заявил о ненадежности западных партнеров в текущих геополитических условиях. Он напомнил об отказе Siemens поставить электрооборудование для АЭС «Аккую» в Турции.

Между тем источники сообщили, что покинувшие Россию компании Volkswagen, Samsung и Volvo не смогут вернуться на прежних условиях. По их данным, все их производства обзавелись российскими собственниками без возможности обратного выкупа.