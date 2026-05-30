Ветеран СВО высказал новую версию исчезновения героя РФ Асылханова

Пропавший Герой России Алексей Асылханов мог вернуться в зону специальной военной операции, заявил РИА Новости бывший следователь СК, ветеран и участник боевых действий на СВО России Василий Козлов. Он предположил, что эта версия требует проверки ряда данных.

Для ее отработки, по словам Козлова, необходимо запросить сведения о банковских платежах Алексея в Ростове-на-Дону, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также обратиться к операторам связи этих регионов по факту регистрации сим-карт на его имя.

Также потребуется запросить информацию у пограничных служб о его прибытии в зону СВО. Козлов добавил, что, чтобы скрыть свое возвращение в зону боевых действий, Алексею Асылханову пришлось бы снимать наличные.

Ранее адвокат Даниил Лунев предположил, что он мог попасть в рабство, если потерял память. По его словам, наиболее вероятной версией пропажи Асылханова является криминальный инцидент — похищение из-за бизнеса или долгов.

До этого шаманка и экстрасенс Аделина Панина, допустила, что пропавший в Кемеровской области мужчина мог подстроить свое исчезновение. По ее мнению, участник СВО мог уехать за город в лес.