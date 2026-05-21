21 мая 2026 в 20:45

Шаманка предположила, что Герой России Асылханов подстроил исчезновение

Экстрасенс Панина предположила, что Герой России Асылханов мог скрыться в лесу

Алексей Асылханов Алексей Асылханов Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Герой России Алексей Асылханов, пропавший в Кемеровской области, мог подстроить свое исчезновение, такое мнение в беседе с NEWS.ru высказала шаманка и экстрасенс Аделина Панина. По ее мнению, участник СВО мог уехать за город в лес.

Скорее всего, Алексей подстроил свое исчезновение. Молодой человек мог уехать куда-то недалеко от города. Возможно, в этом месте много деревьев и есть вода. Вопросы, связанные с убийством или похищением, я бы не стала рассматривать, — убеждена Панина.

Она предположила, что у Асылханова была серьезная депрессия. Как считает Панина, в день исчезновения он специально сделал вид, что ничего не происходит.

Алексею было сложно в обычной жизни. Я четко вижу ужасы, которые его преследовали, есть ощущение сильной психологической травмы, — добавила шаманка.

Асылханов, получивший награду лично из рук президента России Владимира Путина, пропал почти два месяца назад в Юрге Кемеровской области. В настоящее время о его местонахождении ничего неизвестно.

Ранее адвокат Даниил Лунев предположил, что Герой России мог попасть в рабство, если потерял память. По его словам, наиболее вероятной версией пропажи Асылханова является криминальный инцидент — похищение из-за бизнеса или долгов.

Вероника Филина-Коган
Степанида Королева
