«Просто обязана»: Серябкина призналась, что хочет стать новой Примадонной Серябкина призналась, что по теории вероятности она обязана стать Примадонной

Певица Ольга Серябкина заявила корреспонденту NEWS.ru, что не исключает для себя возможности стать новой Примадонной российской сцены. На XV Русской музыкальной премии телеканала RU.TV она заявила, что много трудится и считает, что при таком темпе однажды может достичь любого профессионального результата.

Я работаю 24/7. 365 дней в году. И, по теории вероятности, однажды я просто обязана ею [Примадонной] стать, — заявила певица.

Серябкина также отметила, что предпочитает меньше говорить и больше делать, не стремясь к ярким цитатам ради внимания СМИ. Главной задачей своего творчества она назвала создание у слушателя позитивного эмоционального отклика — ощущения «вау, а мне понравилось».

Ранее Серябкина призналась, что ни она, ни исполнительница Елена Темникова не предпринимали никаких шагов к примирению. По словам артистки, за все время после ухода из группы Serebro у нее и ее бывшей коллеги не появилось искреннего желания возобновить общение.