21 мая 2026 в 20:29

«Просто обязана»: Серябкина призналась, что хочет стать новой Примадонной

Серябкина призналась, что по теории вероятности она обязана стать Примадонной

Певица Ольга Серябкина на XV Русской Музыкальной Премии телеканала РУ.ТВ на «ВТБ Арене» в Москве Певица Ольга Серябкина на XV Русской Музыкальной Премии телеканала РУ.ТВ на «ВТБ Арене» в Москве Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певица Ольга Серябкина заявила корреспонденту NEWS.ru, что не исключает для себя возможности стать новой Примадонной российской сцены. На XV Русской музыкальной премии телеканала RU.TV она заявила, что много трудится и считает, что при таком темпе однажды может достичь любого профессионального результата.

Я работаю 24/7. 365 дней в году. И, по теории вероятности, однажды я просто обязана ею [Примадонной] стать, — заявила певица.

Серябкина также отметила, что предпочитает меньше говорить и больше делать, не стремясь к ярким цитатам ради внимания СМИ. Главной задачей своего творчества она назвала создание у слушателя позитивного эмоционального отклика — ощущения «вау, а мне понравилось».

Ранее Серябкина призналась, что ни она, ни исполнительница Елена Темникова не предпринимали никаких шагов к примирению. По словам артистки, за все время после ухода из группы Serebro у нее и ее бывшей коллеги не появилось искреннего желания возобновить общение.

