Серябкина сделала трогательное признание в особенный день

Экс-солистка Serebro Ольга Серябкина рассказала, что в 2026 году ее день рождения выпал сразу на два праздника — Пасху и День космонавтике. По ее словам в соцсетях, певица ощущает себя совершенно иначе, чем в предыдущие года.

Я безгранично благодарна близким людям за любовь, поддержку и очень-очень мощную опору. И конечно, говорю спасибо вам, дорогие подписчики, друзья, — написала Серябкина.

Ранее исполнительница призналась, что ни она, ни певица Елена Темникова не предпринимали никаких шагов к примирению. По словам артистки, за все время после ухода из группы Serebro у нее и ее бывшей коллеги не появилось искреннего желания возобновить общение.

Также экс-солистка группы Serebro рассказала, что никогда бы не вышла замуж с брачным контрактом. По ее мнению, такой договор заранее заставляет думать о разводе.

До этого Серябкина заявила, что готова принять участие в большом концерте, посвященном 20-летию группы Serebro. Артистка добавила, что вопрос об организации такого мероприятия лучше задавать основателю коллектива Максиму Фадееву.