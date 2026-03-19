Певица Серябкина рассказала, при каких условиях никогда бы не вышла замуж

Певица Серябкина рассказала, при каких условиях никогда бы не вышла замуж

Экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина призналась, что никогда бы не вышла замуж с брачным контрактом, сообщает KP.RU. По ее мнению, такой договор заранее заставляет думать о разводе.

Никогда бы не согласилась выходить замуж, если бы мне мой муж предложил брачный контракт. Что это значит? Что он мне не доверяет. И предполагает, что мы с ним разведемся. Мне не нужен такой муж, — рассказала Серябкина.

Певица отметила, что такое недоверие неприемлемо в ее настоящих отношениях. С 2020 года она состоит в браке с бизнесменом Георгием Начкебия.

