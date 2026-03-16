Певица Серябкина рассказала о сложностях с диетой

Певица Ольга Серябкина призналась, что ей тяжело поддерживать диету во время гастролей, сообщает «Леди Mail». Она рассказала, что также занимается спортом и прибегает к услугам косметолога.
В работе артиста есть один большой минус — гастроли всегда сбивают тебя с режима. На гастролях очень трудно поддерживать диету и занятия спортом, потому что график абсолютно другой, — рассказала Серябкина.
Певица отметила, что старается держать режим во время нахождения дома. По ее словам, это помогает ей оставаться в форме.
Ранее Серябкина заявила, что готова принять участие в большом концерте, посвященном 20-летию группы Serebro. Артистка добавила, что вопрос об организации такого мероприятия лучше задавать основателю коллектива Максиму Фадееву.