Певица Серябкина рассказала о сложностях с диетой

Певица Ольга Серябкина призналась, что ей тяжело поддерживать диету во время гастролей, сообщает «Леди Mail». Она рассказала, что также занимается спортом и прибегает к услугам косметолога.

В работе артиста есть один большой минус — гастроли всегда сбивают тебя с режима. На гастролях очень трудно поддерживать диету и занятия спортом, потому что график абсолютно другой, — рассказала Серябкина.

Певица отметила, что старается держать режим во время нахождения дома. По ее словам, это помогает ей оставаться в форме.

Ранее Серябкина заявила, что готова принять участие в большом концерте, посвященном 20-летию группы Serebro. Артистка добавила, что вопрос об организации такого мероприятия лучше задавать основателю коллектива Максиму Фадееву.