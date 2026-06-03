Куриные оладьи по Дюкану: три рецепта для сытного и полезного ужина

Диета Дюкана на первых порах кажется строгой: белок и только белок. Но даже в таких рамках можно готовить вкусно и разнообразно. Куриные оладьи — одно из самых удачных решений. Они не требуют муки, крахмала или жира, а овсяные отруби отлично справляются с ролью загустителя. Предлагаем три рецепта, которые не повторяются по вкусу. Базовые оладьи из одного филе подойдут для начала, вариант с творогом и укропом добавит нежности, а с мягким сыром и чесноком придаст пикантности. Готовятся все за четверть часа, калорийность минимальна.

Самые простые куриные оладьи с отрубями

Этот рецепт — база, с которой стоит начать. Минимум ингредиентов, максимум белка. Ингредиенты: 400 г куриного филе, 2 куриных яйца, 2 столовые ложки овсяных отрубей, соль, черный молотый перец по вкусу, по желанию — щепотка паприки или сушеного чеснока.

Филе промывают, обсушивают бумажным полотенцем, нарезают произвольными кусками и измельчают в блендере или пропускают через мясорубку. Фарш не должен превратиться в паштет, небольшая зернистость приветствуется. Яйца слегка взбивают вилкой с солью и специями. Соединяют фарш, яйца и отруби, вымешивают ложкой до однородности. Оставляют на 10 минут — отруби впитают лишнюю влагу и набухнут.

Сковороду с антипригарным покрытием раскаляют на среднем огне. Масло не добавляют, достаточно пары капель из пульверизатора, если покрытие вызывает сомнения. Тесто выкладывают столовой ложкой, формируя круглые лепешки. Жарят по две минуты с каждой стороны, пока поверхность не станет золотистой. Переворачивают осторожно, чтобы не разрушить. Подают с нежирным йогуртом или как самостоятельное блюдо.

Калорийность на 100 г — 135 ккал.

Совет: если тесто кажется жидким, добавьте еще половину ложки отрубей и дайте постоять пять минут. Жирная сковорода не нужна — современное покрытие не даст пригореть.

Три способа приготовить куриные оладьи по Дюкану на сковороде Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Нежные оладьи с творогом и укропом

Творог обогащает блюдо кальцием и делает оладьи более воздушными. Укроп добавляет свежий летний аромат. Ингредиенты: 300 г куриного филе, 200 г обезжиренного творога (мягкого, зернистый лучше протереть), 2 яйца, 2 столовые ложки овсяных отрубей, 30 г укропа, соль и перец по вкусу.

Курицу перерабатывают в фарш. Творог, если он крупинками, продавливают через сито или разминают вилкой до пастообразного состояния. Укроп моют, обсушивают и мелко секут ножом. В глубокой миске смешивают куриный фарш, творог, яйца, отруби, укроп, соль и перец. Интенсивно вымешивают. Дают постоять 10 минут для набухания отрубей. Тесто выкладывают ложкой на сковороду, придавая форму оладий. Жарят по 2,5 минуты с каждой стороны до устойчивой румяной корки. Подают горячими, можно украсить веточкой укропа.

Калорийность на 100 г — 125 ккал.

Совет: слишком влажный творог (с сывороткой) предварительно откиньте на марлю и дайте стечь жидкости в течение получаса, иначе оладьи поплывут.

Пикантные оладьи с мягким сыром и чесноком

Для любителей более выразительных вкусов — вариант с мягким обезжиренным сыром (рикота, творожный сыр 0%) и чесночной ноткой. Эти оладьи напоминают сырные лепешки и хороши с овощным салатом. Ингредиенты: 300 г куриного филе, 150 г мягкого обезжиренного сыра, 2 яйца, 2 столовые ложки овсяных отрубей, 2 зубчика чеснока, соль, перец по вкусу, немного свежей или сушеной петрушки при желании.

Курицу измельчают блендером в фарш. Чеснок давят через пресс, петрушку мелко рубят. В миске соединяют куриную массу, мягкий сыр, яйца, отруби, чеснок, зелень, соль и перец. Тщательно перемешивают. Оставляют на 10 минут. Тесто выкладывают ложкой на сковороду, формируя оладьи. Жарят по 2 минуты с каждой стороны. Подают теплыми.

Калорийность на 100 г — 140 ккал.

Совет: мягкий сыр можно заменить нежирным творогом, пробитым блендером до кремовой текстуры. Чтобы оладьи не пересохли, не держите их на огне дольше указанного времени.

Секреты удачных оладий по Дюкану

Все три рецепта объединяют общие принципы. Отруби работают как мука, но не дают лишних углеводов. Если тесто получилось жидким, добавьте еще ложку отрубей; если густым — влейте немного холодной воды. Жарить лучше на сковороде с качественным антипригарным покрытием — это позволяет использовать масло в минимальных количествах или обойтись совсем без него.

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