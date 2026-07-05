Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
05 июля 2026 в 16:19

Попытка покормить белку закончилась для россиянки обращением в больницу

В Сургуте белка покусала женщину во время велопрогулки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Сургуте агрессивная белка укусила 26-летнюю местную жительницу во время прогулки в парке, сообщает Telegram-канал SHOT. Пострадавшей предстоит длительная вакцинация от бешенства. Инцидент произошел во время велопрогулки, когда женщина остановилась, чтобы покормить животное с руки.

В материале сказано, что любопытный зверек подошел ближе, он запрыгнул на ногу велосипедистки и поцарапал ее. Испуганная женщина резко дернулась и начала стряхивать белку с ноги, после чего та укусила ее. Сургутянка немедленно обратилась в больницу, где ей назначили курс вакцинации от бешенства. Теперь девушка будет делать прививки в течение трех месяцев.

Ранее 38-летняя мать троих детей скончалась после укуса ядовитой змеи кайсаки в Гондурасе. Она наткнулась на рептилию в населенном пункте Ла-Хутоса департамента Кортес. Пострадавшая Дарлинг Эркулес была доставлена родственниками в клинику сразу после нападения змеи. Несмотря на усилия врачей, спасти женщину не удалось.

Также жительница Индонезии погибла в результате нападения гигантского питона в провинции Северное Малуку. Вечером того же дня супруг погибшей обнаружил вблизи дома рептилию длиной более семи с половиной метров, которая к тому моменту уже частично заглотила свою жертву.

Регионы
Сургут
белки
бешенство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Крыму начали восстанавливать электроснабжение
Трамп раскрыл, как Турция изменилась при Эрдогане
Жемчужную похоронили на Троекуровском кладбище
Политолог объяснил, какую хитрую провокацию создает НАТО против России
Житель ЯНАО предстанет перед судом за выстрел в неприятеля в ходе ссоры
Синоптик успокоил петербуржцев, принявших природное явление за смерч
Новак назвал напряженной ситуацию на рынке топлива в России
В Минцифры рассказали о защите авторских прав при использовании ИИ
В России могут поменять регламент пересдачи ЕГЭ
Власти раскрыли, будут ли вводить в РФ плату за иностранный интернет-трафик
Помогал с бизнесом и скинул из окна? Что известно о ЧП с тренершей в Москве
ВСУ сделали опасной дорогу к российскому городу
Жительница Саратовской области отдала мошенникам почти 15 млн рублей
Удары возмездия ВС РФ по Украине 7 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Раскрыто, будет ли на саммите НАТО обсуждаться размещение ЯО на Украине
ДТП с автобусом на региональной трассе едва не унесло жизни троих детей
Путин проведет совещание по проблемам с доступностью топлива
В Госдуме оценили идею раздельного обучения для мальчиков и девочек
Марин Ле Пен признали виновной и оставили право баллотироваться
На Урале бесследно пропал подросток после прогулки с друзьями
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.