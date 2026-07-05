Попытка покормить белку закончилась для россиянки обращением в больницу В Сургуте белка покусала женщину во время велопрогулки

В Сургуте агрессивная белка укусила 26-летнюю местную жительницу во время прогулки в парке, сообщает Telegram-канал SHOT. Пострадавшей предстоит длительная вакцинация от бешенства. Инцидент произошел во время велопрогулки, когда женщина остановилась, чтобы покормить животное с руки.

В материале сказано, что любопытный зверек подошел ближе, он запрыгнул на ногу велосипедистки и поцарапал ее. Испуганная женщина резко дернулась и начала стряхивать белку с ноги, после чего та укусила ее. Сургутянка немедленно обратилась в больницу, где ей назначили курс вакцинации от бешенства. Теперь девушка будет делать прививки в течение трех месяцев.

Ранее 38-летняя мать троих детей скончалась после укуса ядовитой змеи кайсаки в Гондурасе. Она наткнулась на рептилию в населенном пункте Ла-Хутоса департамента Кортес. Пострадавшая Дарлинг Эркулес была доставлена родственниками в клинику сразу после нападения змеи. Несмотря на усилия врачей, спасти женщину не удалось.

Также жительница Индонезии погибла в результате нападения гигантского питона в провинции Северное Малуку. Вечером того же дня супруг погибшей обнаружил вблизи дома рептилию длиной более семи с половиной метров, которая к тому моменту уже частично заглотила свою жертву.