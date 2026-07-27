Жительница Сургута избила прохожую после замечания о хиджабе

Жительница Сургута избила женщину, которая гуляла с ребенком, сообщил Telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск». По словам пострадавшей, перед нападением прохожая сделала ей замечание о хиджабе. В пресс-службе УМВД по ХМАО сообщили URA.RU, что по данному факту проводится проверка.

Я просто шла с ребенком, эта женщина проходила рядом со мной и схватила меня за платок. Говорит: «Во что ты вырядилась?» Я спрашиваю, адекватная ли она, прошу меня отпустить, а она мне кулаком в лицо зарядила, — заявила пострадавшая.

Как уточняет URA.RU, инцидент произошел на Комсомольском проспекте. Женщины вступили в потасовку, которую прервал проходивший мимо мужчина. После этого зачинщица скрылась с места происшествия.

Ранее в Долгопрудном Московской области случилась драка между двумя мужчинами. Они спорили насчет девушки-инвалида, которую сопровождал один из них. По предварительной информации, один из участников потасовки пострадал. Ему потребовалась госпитализация.

До этого пожилого мужчину избили в Санкт-Петербурге. Перед этим он сделал замечание мужчине, который справлял нужду в мусорное ведро в центре города.