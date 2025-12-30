Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 15:41

В школах одной из европейских стран хотят запретить хиджабы

Власти некоторых кантонов Швейцарии хотят запретить ношение хиджаба в школах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Власти некоторых кантонов Швейцарии хотят запретить ношение хиджаба в государственных школах, сообщила газета Die Neue Zürcher Zeitung. При этом мусульманкам с начала 2025 года нельзя надевать никаб или паранджу в общественных местах.

Как отметила газета, такую инициативу выдвинули, в частности, в Цюрихе и Цуге. Крупнейшая в стране Швейцарская народная партия выступает за запрет на федеральном уровне и требует введения серьезных санкций за нарушения, вплоть до исключения из школы. При этом в октябре правительство Швейцарии раскритиковало подобные ограничения для учениц младше 16 лет.

Ранее в Иране были арестованы двое организаторов марафона, на котором присутствовали женщины без хиджаба. Один из арестованных — должностное лицо свободной зоны Киш, а другой работает в частной компании, которая организовала соревнование. Против них возбуждены уголовные дела.

До этого первый заместитель министра Чечни по делам молодежи Амир Сугаипов обратился к женщинам республики с рекомендацией покрывать головы. Он также заявил, что с теми, кто не хочет соблюдать давние традиции, будут проводить воспитательные беседы.

Швейцария
запреты
хиджабы
школы
