Непокрытые бегуньи подставили организаторов марафона в Иране

В Иране арестованы двое организаторов марафона, на котором присутствовали женщины без хиджаба, пишет The Guardian. Как сообщает газета, один из арестованных — должностное лицо свободной зоны Киш, а другой работает в частной компании, которая организовала гонку. Против них возбуждены уголовные дела.

Кадры марафона, который прошел в пятницу на острове Киш и привлек около 5000 участников, подтверждают, что многие женщины соревновались без платков, — говорится в материале.

По словам местного прокурора, мероприятие было проведено с нарушением норм общественной морали. Консервативные издания страны также осудили марафон, назвав его непристойным и неуважительным к исламским законам, принятым после революции 1979 года.

Ранее первый заместитель министра Чечни по делам молодежи Амир Сугаипов обратился к женщинам республики с рекомендацией покрывать головы. Он также заявил, что с теми, кто не хочет соблюдать давние традиции, будут проводить воспитательные беседы. Замминистра добавил, что ни один уважающий себя мужчина не будет обращать внимание на девушек, пренебрегающих обычаями.