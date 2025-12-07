ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 19:31

Непокрытые бегуньи подставили организаторов марафона в Иране

В Иране арестовали организаторов марафона из-за допуска женщин без хиджаба

Читайте нас в Дзен

В Иране арестованы двое организаторов марафона, на котором присутствовали женщины без хиджаба, пишет The Guardian. Как сообщает газета, один из арестованных — должностное лицо свободной зоны Киш, а другой работает в частной компании, которая организовала гонку. Против них возбуждены уголовные дела.

Кадры марафона, который прошел в пятницу на острове Киш и привлек около 5000 участников, подтверждают, что многие женщины соревновались без платков, — говорится в материале.

По словам местного прокурора, мероприятие было проведено с нарушением норм общественной морали. Консервативные издания страны также осудили марафон, назвав его непристойным и неуважительным к исламским законам, принятым после революции 1979 года.

Ранее первый заместитель министра Чечни по делам молодежи Амир Сугаипов обратился к женщинам республики с рекомендацией покрывать головы. Он также заявил, что с теми, кто не хочет соблюдать давние традиции, будут проводить воспитательные беседы. Замминистра добавил, что ни один уважающий себя мужчина не будет обращать внимание на девушек, пренебрегающих обычаями.

Иран
религия
мусульмане
хиджабы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Священник развеял суеверия о связи душ и могил усопших
Конгресс США обвинили в утрате контроля над Трампом
Эрмитаж пошел на небывалые меры после ЧП в Лувре
Шесть человек пострадали в ДТП в Электростали
Построенную для майнинга электростанцию «закрыли» в Волгограде
Появились кадры пожара на складе около крупнейшей и старейшей ТЭЦ Сибири
В Красноярске возле ТЭЦ-1 горят склады
Непокрытые бегуньи подставили организаторов марафона в Иране
Медведь перевозбудился от морковки и напал на дрессировщика
Пьяный подросток «оформил» инспектору поездку на квадроцикле
Таксист залил пассажира из перцового баллончика
На МКС состоялась смена командира станции
Жизнерадостная собака прокатилась на скейте по улицам Казани
Тысячи ангарчан могут остаться без тепла в преддверии 30-градусных морозов
Властям ФРГ посоветовали попросить Путина снова поставлять газ
Одиночество, съемное жилье, слухи об опухоли: как живет Анатолий Лобоцкий
Новый ТЦ поставил жителей Петербурга в неудобное положение
Рецепт-находка для ленивых: сырные шарики без выпечки
«Следует идеям Путина»: в Германии взвыли от новых планов Трампа
«Локомотив» обыграл «Сочи» в гостевом матче
Дальше
Самое популярное
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой
Общество

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.