22 декабря 2025 в 06:56

Израиль напугал США целью ракетных учений Ирана

Axios: Израиль считает, что ракетные учения Ирана могут быть подготовкой к удару

Иерусалим, Израиль Иерусалим, Израиль Фото: Israel Fuguemann/Keystone Press Agency/Global Look Press
Израиль передал администрации президента США Дональда Трампа серьезные опасения относительно учений иранских военных, пишет Axios. Тель-Авив рассматривает ракетные маневры Корпуса стражей Исламской революции как возможную подготовку к удару.

Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир в субботу провел телефонный разговор с главой Центрального командования США генералом Брэдом Купером. В ходе беседы Замир выразил озабоченность в связи с ракетными учениями КСИР, начатыми несколькими днями ранее.

Израильские официальные лица на выходных предупредили администрацию президента США Дональда Трампа, что ракетные учения Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана могут быть подготовкой к удару по Израилю, — сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Замир призвал к тесной координации между вооруженными силами США и Израиля для выработки оборонительных мер. Уже на следующий день, в воскресенье, генерал Брэд Купер посетил Тель-Авив для проведения личной встречи с начальником Генштаба и высшим руководством израильской армии, где ситуация была обсуждена детально.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран полностью готов отразить возможные повторные военные действия со стороны США и Израиля. По словам дипломата, Тегеран восстановил все объекты, поврежденные во время предыдущего инцидента, и теперь подготовлен еще лучше.

Израиль
Иран
США
учения
