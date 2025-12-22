Иран предупредил о готовности дать ответ на новые удары США и Израиля Глава МИД Ирана Аракчи: Тегеран в полной мере готов отразить удары США и Израиля

Тегеран полностью готов отразить возможные повторные военные действия со стороны США и Израиля, заявил в интервью RT официальный представитель МИД Ирана Аббас Аракчи. По словам дипломата, Тегеран восстановил все объекты, поврежденные во время предыдущего инцидента, и теперь подготовлен еще лучше.

Лучший способ предотвратить войну — быть готовым к ней <…> Если они хотят повторить этот неудачный опыт, они вольны сделать это, но лучшего результата они не получат, — сказал дипломат.

Аракчи подчеркнул, что такая готовность служит цели сдерживания и предотвращения новой войны, а не является желанием ее начала. Так он прокомментировал появившиеся ранее сообщения о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может сообщить президенту США Дональда Трампа об угрозе от иранской ракетной программы и обсудить варианты потенциального удара.

Ранее стало известно, что Россия может посодействовать в процессе решения проблемы ядерного досье Тегерана. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва не навязывает свои посреднические услуги, но готова предложить их в случае необходимости.