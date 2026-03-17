«Не самая простая»: Багиян о сложностях на Паралимпиаде Лыжница Багиян пожаловалась на дождь во время соревнований в Италии

Трасса на Паралимпиаде в Италии оказалась непростой, а погода — переменчивой, рассказала ИС «Вести» трехкратная паралимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анастасия Багиян. Спортсменка отметила, что во время соревнований иногда шел дождь.

Трасса не самая простая. Я бы, наверное, не сказала, что лыжи именно не катили. В целом погода была специфичная. В крайний день вообще менялось. То солнышко потом появилось, то дождик начинал капать, — рассказала Багиян.

Российские паралимпийцы завоевали на Играх в Италии восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали, заняв третье место в общекомандном зачете. Атлеты выступали под национальным флагом впервые за 12 лет, что стало историческим событием.

