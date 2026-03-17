Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 марта 2026 в 10:16

«Не самая простая»: Багиян о сложностях на Паралимпиаде

Лыжница Багиян пожаловалась на дождь во время соревнований в Италии

Анастасия Багиян Анастасия Багиян Фото: Lian Zhen/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Трасса на Паралимпиаде в Италии оказалась непростой, а погода — переменчивой, рассказала ИС «Вести» трехкратная паралимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анастасия Багиян. Спортсменка отметила, что во время соревнований иногда шел дождь.

Трасса не самая простая. Я бы, наверное, не сказала, что лыжи именно не катили. В целом погода была специфичная. В крайний день вообще менялось. То солнышко потом появилось, то дождик начинал капать, — рассказала Багиян.

Российские паралимпийцы завоевали на Играх в Италии восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали, заняв третье место в общекомандном зачете. Атлеты выступали под национальным флагом впервые за 12 лет, что стало историческим событием.

Тем временем Олимпийский чемпион Роман Костомаров и его супруга Оксана Домнина в рамках благотворительной программы «ДоброFON» встретились с российскими участниками Паралимпиады-2026. Каждый спортсмен получил персональный подарок — миллион рублей и новейший iPhone 17 Pro. Костомаров поблагодарил паралимпийцев за эмоции от побед и назвал их примером для современной молодежи.

спорт
Паралимпиада
спортсмены
Италия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.