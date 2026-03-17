17 марта 2026 в 11:49

Венгрия добилась принятия иска против антироссийского запрета ЕС

Суд ЕС зарегистрировал иск Венгрии об отмене запрета на энергоресурсы из России

Суд Европейского союза высшей инстанции официально зарегистрировал иск Венгрии против Совета ЕС и Европарламента, сообщается в официальном журнале Евросоюза. Будапешт требует отменить регламент от 26 января 2026 года о поэтапном отказе от импорта российского газа и подготовке к прекращению закупок нефти.

Венгерская сторона считает, что этот документ направлен не на регулирование торговли, а на принудительный разрыв отношений с третьей страной. В иске указано, что ЕС использовал неверную юридическую основу для введения запрета. По мнению заявителей, регламент нарушает право стран самим выбирать источники энергии и является дискриминационным. Также Будапешт настаивает, что последствия этой меры слишком тяжелы для государств, зависящих от российского газа.

Если суд согласится хотя бы с одним доводом Венгрии, это поставит под сомнение законность всего документа. В таком случае Совету ЕС и Европарламенту придется пересматривать или полностью отменять свое решение.

Ранее Politico со ссылкой на источники среди дипломатов Евросоюза сообщала, что тон внутренних дискуссий по Венгрии в европейских кругах стал более жестким и прямолинейным. Причиной изменения риторики стало растущее недовольство политиков ЕС позицией Будапешта по вопросу Украины.

В Иране заявили о военном положении в Ормузском проливе
Еще одна страна заинтересовалась покупкой российской нефти
Раскрыта причина распространения заболеваний скота под Новосибирском
«Останется на совести каждого»: Рудковская об уходе Сарновских от Плющенко
Стоматолог назвал серьезные последствия потери всего одного зуба
Пели гимн на весь аэропорт: яркие фото встречи российских паралимпийцев
Столкновение УАЗа и самосвала на производстве привело к массовой трагедии
В Венгрии предложили радикальный шаг по России
«В носу подростка вырос зуб»: московские врачи провели уникальную операцию
Чемпион Бугаев рассказал об отношениях между соперниками на Паралимпиаде
Убит лидер иранского народного ополчения
«Искандер» разнес авиабазу с F-16, Харьков погас: удары по Украине 17 марта
«Плевок» Солнца обернулся масштабной магнитной бурей
HR-эксперт дала советы, как попросить прибавку к зарплате
Появились кадры с места покушения на полицейских под Джанкоем
Эксперт по этикету рассказала, как правильнее всего занимать очередь
Назначена новая дата выборов в парламент Гагаузской автономии
В Минске исключили возможность конфискации литовских фур
У Кубы появился шанс прорвать энергоблокаду
Дальше
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

