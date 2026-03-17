Венгрия добилась принятия иска против антироссийского запрета ЕС

Суд Европейского союза высшей инстанции официально зарегистрировал иск Венгрии против Совета ЕС и Европарламента, сообщается в официальном журнале Евросоюза. Будапешт требует отменить регламент от 26 января 2026 года о поэтапном отказе от импорта российского газа и подготовке к прекращению закупок нефти.
Венгерская сторона считает, что этот документ направлен не на регулирование торговли, а на принудительный разрыв отношений с третьей страной. В иске указано, что ЕС использовал неверную юридическую основу для введения запрета. По мнению заявителей, регламент нарушает право стран самим выбирать источники энергии и является дискриминационным. Также Будапешт настаивает, что последствия этой меры слишком тяжелы для государств, зависящих от российского газа.
Если суд согласится хотя бы с одним доводом Венгрии, это поставит под сомнение законность всего документа. В таком случае Совету ЕС и Европарламенту придется пересматривать или полностью отменять свое решение.
Ранее Politico со ссылкой на источники среди дипломатов Евросоюза сообщала, что тон внутренних дискуссий по Венгрии в европейских кругах стал более жестким и прямолинейным. Причиной изменения риторики стало растущее недовольство политиков ЕС позицией Будапешта по вопросу Украины.