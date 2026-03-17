Венгрия добилась принятия иска против антироссийского запрета ЕС Суд ЕС зарегистрировал иск Венгрии об отмене запрета на энергоресурсы из России

Суд Европейского союза высшей инстанции официально зарегистрировал иск Венгрии против Совета ЕС и Европарламента, сообщается в официальном журнале Евросоюза. Будапешт требует отменить регламент от 26 января 2026 года о поэтапном отказе от импорта российского газа и подготовке к прекращению закупок нефти.

Венгерская сторона считает, что этот документ направлен не на регулирование торговли, а на принудительный разрыв отношений с третьей страной. В иске указано, что ЕС использовал неверную юридическую основу для введения запрета. По мнению заявителей, регламент нарушает право стран самим выбирать источники энергии и является дискриминационным. Также Будапешт настаивает, что последствия этой меры слишком тяжелы для государств, зависящих от российского газа.

Если суд согласится хотя бы с одним доводом Венгрии, это поставит под сомнение законность всего документа. В таком случае Совету ЕС и Европарламенту придется пересматривать или полностью отменять свое решение.

Ранее Politico со ссылкой на источники среди дипломатов Евросоюза сообщала, что тон внутренних дискуссий по Венгрии в европейских кругах стал более жестким и прямолинейным. Причиной изменения риторики стало растущее недовольство политиков ЕС позицией Будапешта по вопросу Украины.