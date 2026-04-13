Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 апреля 2026 в 21:41

Минобороны отчиталось об «улове» БПЛА ВСУ над регионами России

Минобороны: над регионами России сбили 23 украинских БПЛА

Подписывайтесь на нас в MAX

Силы ПВО за шесть часов сбили 23 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что все они были самолетного типа.

13 апреля в период с 14:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской и Курской областей, — сообщили в военном ведомстве.

Ранее в Следственном комитете предположили, что ВСУ могли использовать для удара по кладбищу во время похоронной процессии в Донецке беспилотники производства США. На месте происшествия найдены обломки, напоминающие фрагменты БПЛА.

До этого глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при очередной атаке Вооруженных сил Украины в Белгородской области погибла мирная жительница. Инцидент произошел в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Также, по словам Гладкова, противник атаковал грузовой автомобиль в районе села Вознесеновка Шебекинского округа. Два мирных жителя погибли.

Россия
БПЛА
Минобороны РФ
ПВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Блокада Ормуза, кибератаки, курды: Трамп решил взять Иран силой
В Дагестане погибла женщина, спасенная после схода лавины
Небензя напомнил ЕС о вкладе СССР и Китая в разгром фашизма
В Геленджике загорелся парк аттракционов
Число погибших при взрыве во Владикавказе увеличилось
Главный евроскептик Словении посетит Москву
«На голых дисках»: россиянка о спасении с младенцем с атакованной заправки
Минобороны отчиталось об «улове» БПЛА ВСУ над регионами России
Глава Росатома раскрыл судьбу АЭС «Пакш» после победы Мадьяра
Трамп объяснил цели американцев в Ормузском проливе
«Можем заглянуть»: Трамп дал сигнал Кубе
«Здравый смысл победил»: России вернули флаг и гимн в водных видах спорта
В Белгороде раскрыли последствия атаки ВСУ на регион за день
Потемнел лицом и замер: мужу Лерчек дали семь лет тюрьмы, что дальше
«Зашло бы»: глава Fight Nights оценил возможность боя Дзюбы и Смолова
Раскрыта главная тема провальных переговоров США и Ирана
«В лучшем тонусе»: раскрыто, как футболист Кудряшов готовится к бою
«Блокировка = разблокировка?»: Медведева позабавила логика Трампа в Ормузе
Глава Fight Nights раскрыл своего фаворита в борьбе за чемпионство РПЛ
«Те, кто надо»: Трампу поступил важный звонок из Ирана
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.