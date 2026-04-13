Минобороны отчиталось об «улове» БПЛА ВСУ над регионами России Минобороны: над регионами России сбили 23 украинских БПЛА

Силы ПВО за шесть часов сбили 23 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что все они были самолетного типа.

13 апреля в период с 14:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской и Курской областей, — сообщили в военном ведомстве.

Ранее в Следственном комитете предположили, что ВСУ могли использовать для удара по кладбищу во время похоронной процессии в Донецке беспилотники производства США. На месте происшествия найдены обломки, напоминающие фрагменты БПЛА.

До этого глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при очередной атаке Вооруженных сил Украины в Белгородской области погибла мирная жительница. Инцидент произошел в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Также, по словам Гладкова, противник атаковал грузовой автомобиль в районе села Вознесеновка Шебекинского округа. Два мирных жителя погибли.