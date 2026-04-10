«Невозможно подобрать слова»: Гладков сообщил о гибели женщины при обстреле Гладков: женщина погибла при атаке ВСУ на село Новая Таволжанка

При очередной атаке Вооруженных сил Украины в Белгородской области погибла мирная жительница, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Инцидент произошел в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате обстрела от полученных ранений женщина скончалась на месте. Невозможно подобрать слова, которые могли бы утешить родных и близких в таком горе. Выражаю искренние соболезнования семье погибшей, — написал Гладков.

Ранее сообщалось, что более 50 украинских БПЛА уничтожили над Ростовской областью. Как уточнил губернатор Юрий Слюсарь, при падении обломков БПЛА в Чертковском районе в селе Шептуховка повреждено остекление одного окна в частном доме — его хозяйке окажут помощь в ликвидации последствий. По его словам, пострадавших нет.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия не согласовывала заранее с другими участниками переговоров по Украине решение о пасхальном перемирии 11–12 апреля. Он также подтвердил, что прекращение огня не связано с возобновлением переговорного процесса.