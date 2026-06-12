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12 июня 2026 в 08:29

«Передовое государство»: Лукашенко направил поздравление Путину

Лукашенко назвал Россию гарантом справедливого мироустройства

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
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Россия — передовое государство и гарант справедливого мироустройства, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, поздравив лидера РФ Владимира Путина и всех россиян с Днем России. В опубликованном на сайте главы республики сообщении политик подчеркнул, что белорусы и россияне на протяжении многих веков шли рядом, преодолевая испытания и достигая общих побед.

Российская Федерация — уверенное в своей силе передовое государство, одна из ведущих держав с мощным экономическим и оборонным потенциалом, гарант справедливого мироустройства в условиях глобальной трансформации, — сказано в поздравлении лидера РБ.

Поздравительные послания от президента Белоруссии также получили председатель правительства России и председатель Совета Министров Союзного государства Михаил Мишустин. Помимо них, поздравления были направлены председателям Совета Федерации Валентине Матвиенко и Государственной думы Вячеславу Володину.

Ранее спикер ГД отмечал, что попытки остановить развитие России с помощью более чем 31,5 тыс. санкций обречены на провал. В поздравлении с Днем России он напомнил, что россияне во все времена сплачивались перед лицом трудностей и выходили из них с победой.

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