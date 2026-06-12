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12 июня 2026 в 07:45

«Объединялись перед трудностями»: Володин поздравил граждан с Днем России

Володин заявил, что граждане России всегда объединяются перед лицом трудностей

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Граждане РФ всегда объединяются и преодолевают любые проблемы, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в мессенджере МАКС. В своем поздравлении с Днем России он отметил, что в настоящее время против страны введено более 31,5 тыс. санкций. По словам Володина, попытки остановить развитие страны не приведут к успеху.

На протяжении всего пути становления и развития государства Россия переживала разные периоды. В том числе непростые. И всегда перед лицом трудностей люди объединялись, преодолевая их, — заявил председатель нижней палаты парламента.

Ранее политолог Спартак Барановский заявил, что новые санкции ЕС могут сплотить российское общество вокруг традиционных духовных институтов. По его мнению, санкционная политика Евросоюза носит временный характер, а после завершения конфликта ЕС может вернуться к закупкам российских энергоресурсов.

До этого Еврокомиссия выдвинула предложение о включении патриарха Кирилла в санкционный список Евросоюза в рамках 21-го пакета антироссийских ограничительных мер. На данный момент инициатива проходит стадию согласования.

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