Более 50 украинских БПЛА уничтожили над российским регионом

Більше 50 украинских БПЛА уничтожили над российским регионом

Более 50 украинских БПЛА уничтожили над Ростовской областью, сообщил в соцсетях губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, при падении обломков БПЛА в Чертковском районе в селе Шептуховка повреждено остекление одного окна в частном доме — его хозяйке окажут помощь в ликвидации последствий. По словам губернатора, пострадавших нет.

Минувшей ночью Ростовская область вновь подверглась массированной воздушной атаке, в ходе которой отражено и уничтожено более пяти десятков БПЛА в 10 районах. Атаке подверглись Тарасовский, Миллеровский, Чертковский, Шолоховский, Верхнедонский, Константиновский, Мартыновский, Боковский, Каменский, Обливский районы, — отметил он.

Утром 8 апреля пресс-служба Минобороны России проинформировала, что силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над Россией более 70 украинских беспилотников. По информации ведомства, атаке Вооруженных сил Украины с воздуха подверглись территории Орловской, Ростовской областей, Краснодарского края. Также ВСУ пытались ударить по Республике Крым.

