В Краснодарском крае после падения обломков БПЛА загорелся НПЗ

В поселке Афипском Краснодарского края обломки беспилотников упали на территорию нефтеперерабатывающего завода, в результате произошло возгорание, сообщил оперативный штаб региона в соцсетях. По данным властей, в Северском районе продолжается отражение атаки БПЛА.

В оперштабе уточнили, что обломки беспилотников были обнаружены не только на территории НПЗ, но и по трем адресам в частном секторе поселка. В одном из домовладений после падения обломков загорелась хозяйственная постройка.

Еще в одном частном доме взрывной волной выбило остекление. Кроме того, была повреждена газовая магистраль.

Ранее губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что загорелась емкость с топливом на территории гражданского объекта в Миллеровском районе Ростовской области. По его словам, пострадавших нет. Возгорание произошло после падения обломков беспилотника на фоне продолжающейся воздушной атаки на регион.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что значительная часть украинских беспилотников была уничтожена еще на подлете к населенным пунктам и объектам критической инфраструктуры. По его словам, информации о пострадавших на данный момент не поступало.